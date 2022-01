Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2022 ore 08:15 (Di martedì 18 gennaio 2022) Viabilità DEL 18 GENNAIO 2022 ORE 08.05 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA RomaNINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENENSTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO TRA LA TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO VIA BRACCIANESE UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO AD ANGUILARA ALTEZZA PROVINCIALE VIA SANTO STEFANO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO IN VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA ED IL GRANDE RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA STATALE PONTINA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 gennaio 2022)DEL 18 GENNAIOORE 08.05 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRANINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENENSTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO TRA LA TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO VIA BRACCIANESE UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO AD ANGUILARA ALTEZZA PROVINCIALE VIA SANTO STEFANO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO IN VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA ED IL GRANDE RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA STATALE PONTINA ...

