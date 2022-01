TIM, avviso ai clienti: il tuo smartphone non è più compatibile (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono molti gli utenti TIM che stanno segnalando l’arrivo di un messaggio da parte del proprio operatore che sta allarmando tutti Un messaggio che si sta diffondendo a macchia d’olio e che sta gettando nel panico molti utenti TIM. Cosa accadrà ora? Che cosa significa il messaggio? Il messaggio di cui parliamo lo abbiamo visto L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono molti gli utenti TIM che stanno segnalando l’arrivo di un messaggio da parte del proprio operatore che sta allarmando tutti Un messaggio che si sta diffondendo a macchia d’olio e che sta gettando nel panico molti utenti TIM. Cosa accadrà ora? Che cosa significa il messaggio? Il messaggio di cui parliamo lo abbiamo visto L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

oknosureddit : Tim «spegne» il 3G, l’avviso agli utenti: alcuni dovranno cambiare smartphone o sim - duhbxbyg : ALLORA @/TIM IO PASSO A VODAFONE VI AVVISO - Riccardo_Tim : RT @TeresaBellanova: Mi permetto di dire che a mio avviso non v’è nulla di poco decoroso nell’indossare una mascherina colorata. Non v’è nu… - infoitscienza : Tim «spegne» il 3G, l’avviso agli utenti: alcuni dovranno cambiare smartphone o sim - IdnGarda : @jesuswasrasta @TIM_Official È più angosciante di un avviso di giacenza per una cartella esattoriale. Ti sono vicino amico mio… -