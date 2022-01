Salernitana, Colantuono non è sicuro di restare: due le alternative (Di martedì 18 gennaio 2022) L’allenatore Stefano Colantuono è a rischio esonero: Sabatini gli ha dato fiducia a tempo, due le possibili alternative Fiducia a tempo da parte della Salernitana a Colantuono. L’allenatore dovrà dare una svolta ai risultati e al modo di giocare della sua squadra per non rischiare l’esonero. Intanto si valutano le possibili alternative e secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci il ritorno di Castori. Tra i papabili anche Nicola. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) L’allenatore Stefanoè a rischio esonero: Sabatini gli ha dato fiducia a tempo, due le possibiliFiducia a tempo da parte della. L’allenatore dovrà dare una svolta ai risultati e al modo di giocare della sua squadra per non rischiare l’esonero. Intanto si valutano le possibilie secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci il ritorno di Castori. Tra i papabili anche Nicola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

