Renzi apre a Letta sul patto di legislatura | è svolta sul Quirinale?

AGI - A una settimana dallo start alle votazioni per il Quirinale, sembra aprirsi una crepa nel muro dei partiti. Matteo Renzi giudica "sagge" le parole usate dal segretario Pd, Enrico Letta, nel lanciare l'idea del "patto di legislatura" fra tutte le forze politiche, a cominciare da quelle di maggioranza. Uno spiraglio nel quale potrebbero infilarsi quanti, in queste ore, stanno lavorando per superare l'ipotesi Berlusconi e portare il centrodestra al tavolo del confronto. Un confronto che l'ingombrante presenza del Cavaliere rende impossibile, almeno a sentire i leader di centrosinistra. "Il centrodestra sbaglia. Silvio Berlusconi è un vicolo cieco, non è una figura istituzionale su cui ci sarà unità", ripeteva ancora ieri sera il segretario Pd al Tg3.

