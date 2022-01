Quirinale | Lollobrigida FdI | ' anche noi abbiamo i nostri nomi'

(Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia è nel centrodestra ma non delega nulla a nessuno.noi". Lo dice il capogruppo di FdI alla Camera Francescoal Corriere della sera a proposito di. Sulle ultime affermazioni di Salvini,spiega: "Rispetto le dichiarazioni del segretario, ma ognuno risponde delle proprie. Noi confidiamo che la linea tenuta finora sia quella portante del centrodestra" e Salvini "poi ha confermato che la linea del centrodestra resta unitaria. Ci fidiamo del suo impegno".

Noi siamo a lavoro per portare un patriota alla Presidenza della Repubblica" così il deputato di Fratelli d'Italia Francescoa margine dell'evento "Tutelare la malattia e l'infortunio ...Cosi' il capogruppo di FdI alla Camera, Francesco, fuori San Luigi dei Francesi. "Salvini king maker? Il centro destra nella sua unita' e' una grande ricchezza e la Meloni ha contribuito ...Roma, 18 gen. "Fratelli d'Italia è nel centrodestra ma non delega nulla a nessuno. Anche noi abbiamo i nostri nomi". Lo dice il capogruppo di FdI alla Camera Fr ...Il renziano Di Maio propone un Covid-hotel davanti a Montecitorio. La destra chiede mezzi speciali per spostarsi ...