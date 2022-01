Palermo | incognita difesa a 4 | da Boscaglia a Filippi | Baldini ha un compito

(Di martedì 18 gennaio 2022) Rebus linea arretrata a quattro in casa rosanero: Silvioavrà ildi tappare le falle di unache, con questo sistema, non ha mai dato certezze

Ildi Baldini prende forma allenamento dopo allenamento. Rientra sempre più l'emergenza virus e il tecnico può provare il suo schieramento in cui la difesa a quattro sarà protagonista. Ne parla ...... arrivato comee dimostratosi ottima carta da subentrato segnando 5 gol in 11 gettoni raccolti. Ai 3 under sopracitati si aggiungono anche Simone(classe '99, accasatosi alla ...Rebus linea arretrata a quattro in casa rosanero: Silvio Baldini avrà il compito di tappare le falle di una difesa che, con questo sistema, non ha mai dato certezze ...Baldini cambia l'assetto del reparto arretrato, ma servirà più attenzione rispetto alle gestioni precedenti. Il nuovo corso ripercorre una strada già vista con Boscaglia e qualche volta con Filippi, i ...