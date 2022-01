Milan-Spezia 1-2: “L’arbitro ferma i rossoneri” | Serie A News (Di martedì 18 gennaio 2022) Milan-Spezia 1-2 ieri sera a 'San Siro': sul risultato finale, però, pesa troppo la decisione scellerata dell'arbitro Marco Serra di Torino Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 gennaio 2022)1-2 ieri sera a 'San Siro': sul risultato finale, però, pesa troppo la decisione scellerata dell'arbitro Marco Serra di Torino

Advertising

NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - annatrieste : Il calcio Napoli si complimenta con Milan e Spezia per aver giocato una bellissima partita - pisto_gol : L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si… - napolipiucom : Milan-Spezia: arbitro Serra in lacrime per l'errore - VIDEO #MarcoSerra #Messias #MilanSpezia #ForzaNapoliSempre… - Boboj29 : Milan-Spezia, furia Pioli con l'arbitro: 'Perso per colpa sua' Ne sei cosi sicuro ? Non e' che i tuoi ragazzi hanno… -