Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano | le figlie resteranno con la mamma

(Di martedì 18 gennaio 2022) Bergamo. «Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia». Con queste poche paroleannunciano ufficialmente la loro separazione. Lo fanno attraverso un comunicato inviato all’Ansa e, da quanto scrivono, non ne vogliono più parlare. Almeno pubblicamente. Le loro, Sole di 9 anni e Celeste di 7, continueranno a vivere con la loro. Le voci di un’imminente separazione si inseguivano da tempo ma néné suo marito avevano mai confermato la ...

