L’ottimismo programmatico dei Lumineers

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) «Non so dove siamo, ma andrà tutto bene» canta Wesley Schultz in Where We Are, rilanciando uno slogan che aveva riscosso un certo seguito un paio di anni fa. Caparbiamente fiduciosi, i— nomen omen — puntano il dito sul lato più solare di un folk-rock la cui bilancia pende decisamente verso il secondo termine. Ben più elettrico rispetto ai tre lavori precedenti, Brightside, manifesto di ottimismo in nove punti redatto dal duo Schultz-Fraites e prodotto da Simone Felice … Continua L'articolo proviene da il manifesto.