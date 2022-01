L’App IO ora consente di pagare anche tramite Paypal (Di martedì 18 gennaio 2022) L'App IO è stata da poco aggiornata e ora supporta anche la piattaforma Paypal per effettuare i pagamenti pagoPA. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 18 gennaio 2022) L'App IO è stata da poco aggiornata e ora supportala piattaformaper effettuare i pagamenti pagoPA. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : L’App IO ora consente di pagare anche tramite Paypal - mazeofsadness : Quando finisce il tempo di prenotazione praticamente l'app si impalla e non ti dice più a che posizione sei se qual… - yaelmfs : ho cancellato l’app e ora non ne ho più un genio - infoitscienza : L'app WhatsApp Desktop è ora davvero perfetta su Windows 11 - piccolotrader : RT @LaRagione_eu: 'Abbiamo tante volte parlato di strumenti per proteggere le vittime di violenza e ora abbiamo la dimostrazione che non so… -

Ultime Notizie dalla rete : L’App ora L'app WhatsApp Desktop è ora davvero perfetta su Windows 11 SmartWorld