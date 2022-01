La Fifa ormai premia solo attaccanti e per la formazione “best 11” si inventa il 3-3-4 (Di martedì 18 gennaio 2022) La Fifa ha un problema con gli attaccanti. Ne ha troppi da premiare come “migliore di”. E alla fine quando poi è costretta a dedicarsi al giochino del “best 11”, la migliore formazione dell’anno, va nei casini: non sa come sistemarli tutti quei bomber. E si inventa un modulo che nemmeno al fantacalcio: il 3-3-4. Dove i quattro sono Ronaldo, Haaland, Lewandowski e il Pallone d’Oro Messi. Pure così, resta fuori Salah. Gli altri sono un riempitivo o quasi: ci sono Jorginho e N’Golo Kante, de Bruyne e Ruben Dias. Ma mancano l’egiziano del Liverpool e Edouard Mendy per esempio. In porta c’è Donnarumma. In difesa c’è Bonucci. Resta il punto, segnalato soprattutto sui giornali inglesi, a cui queste cose piacciono un sacco: quanti gol prenderebbe una squadra così? L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 gennaio 2022) Laha un problema con gli. Ne ha troppi dare come “migliore di”. E alla fine quando poi è costretta a dedicarsi al giochino del “11”, la miglioredell’anno, va nei casini: non sa come sistemarli tutti quei bomber. E siun modulo che nemmeno al fantacalcio: il 3-3-4. Dove i quattro sono Ronaldo, Haaland, Lewandowski e il Pallone d’Oro Messi. Pure così, resta fuori Salah. Gli altri sono un riempitivo o quasi: ci sono Jorginho e N’Golo Kante, de Bruyne e Ruben Dias. Ma mancano l’egiziano del Liverpool e Edouard Mendy per esempio. In porta c’è Donnarumma. In difesa c’è Bonucci. Resta il punto, segnalato soprattutto sui giornali inglesi, a cui queste cose piacciono un sacco: quanti gol prenderebbe una squadra così? L'articolo ...

