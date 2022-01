Keyin | l' agenzia digitale per il tuo business

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 gennaio 2022) (Adnkronos) - Roma, 18 gennaio 2022.è una web agency di Roma che si occupa di grafica, comunicazione e pubblicità. Il suo coreè lo studio di strategie digitali ad hoc in base alle esigenze del cliente per raggiungere insieme obiettivi concreti. L'azienda nasce nel 2014 dalla passione per il mondodella sua CEO ed è cresciuta di anno in anno, progetto dopo progetto, inserendosi sia nel mondo degli imprenditori privati che nel mercato della pubblica amministrazione. Da sempre l'obiettivo dell'è unire creatività e passione per sviluppare idee e progetti in funzione degli obiettivi di, facendo crescere i clienti e le loro attività. Il know-how diè un'di comunicazione a 360 gradi. Il primo ...