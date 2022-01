Jacob Elordi commenta una dura scena di “Euphoria 2” (Di martedì 18 gennaio 2022) La nuova stagione di Euphoria è partita con un episodio intenso, che ha già incendiato i telespettatori, in particolare per una scena che riguarda il personaggio di Jacob Elordi. L’attore ne ha discusso in una recente intervista con Entertainment Weekly, affrontando il percorso di Nate in questa seconda stagione. Se non gradite spoiler, salvate l’articolo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 18 gennaio 2022) La nuova stagione diè partita con un episodio intenso, che ha già incendiato i telespettatori, in particolare per unache riguarda il personaggio di. L’attore ne ha discusso in una recente intervista con Entertainment Weekly, affrontando il percorso di Nate in questa seconda stagione. Se non gradite spoiler, salvate l’articolo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

7bbbello : comunque jacob elordi si merita un emmy award per come recita perché veramente penso sia uno tra gli attori miglior… - hesgvn : sta notte ho sognato jacob elordi e anche nel sogno lo veneravo non riuscivo a parargli perché era troppo bello anc… - 13Chelseaa_ : Jacob Elordi so mf fine - epynefrina : @teamvlorelai E purtroppo odio il fatto che Jacob Elordi sia NATE - teamvlorelai : solito tweet settimanale in cui dico che io da jacob elordi mi farei calpestare e sputare in faccia -