Immediato il sostegno dei fan | «Ti aspettiamo più forte di prima»

(Di martedì 18 gennaio 2022) Nessuna ricetta di cucina né un momento con Marco e l’amato cane Cloud. L’ultimo post social di Benedetta Rossi è un saluto ai fan con i quali vuole condividere la sua preoccupazione per l’intervento alla schiena al quale dovrà sottoporsi tra pochi giorni. Leggi anche › Benedetta Rossi torna con la nuova stagione di “Fatto in casa per voi” › Benedetta Rossi prende una pausa: «Ho bisogno di stare con mio marito senza pensare al lavoro» Benedetta Rossi e l’intervento alla schiena «Eccomi qua alle 10:27 di questo martedì mentre cerco di sorridere a Marco che mi fa una foto» ha scritto la food blooger, volto del programma tv Fatto in casa per voi. «È un sorriso un po’ forzato in realtà ho qualche preoccupazione, ...