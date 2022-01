Hana Horká, morta la cantante che si è ammalata intenzionalmente di covid. Il figlio ai no vax: “L’avete plagiata” (Di martedì 18 gennaio 2022) “Avete plagiato mia madre, che ha basato tutte le sue argomentazioni sulle vostre teorie. Vi disprezzo, siete uno spreco assoluto”. Le parole sono di Jen Reck, il figlio della cantante folk Hana Horká, morta a causa del covid. Il ragazzo le ha scritte sui social per poi cancellarle ma CNNprimaNews le ha riportate. Perché questo sfogo? Secondo Reck la mamma, 57 anni e leader del gruppo Asonance, ha preso il covid intenzionalmente per non doversi vaccinare e ha anche suggerito ai fan di fare la stessa cosa. L’artista ceca è appasa soddisfatta della sua scelta negli ultimi post su Facebook: “La vita è qui per me e anche per te”. Hana aveva raccontatodi essere rimasta a contatto con due parenti positivi, di aver preso la variante Delta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) “Avete plagiato mia madre, che ha basato tutte le sue argomentazioni sulle vostre teorie. Vi disprezzo, siete uno spreco assoluto”. Le parole sono di Jen Reck, ildellafolka causa del. Il ragazzo le ha scritte sui social per poi cancellarle ma CNNprimaNews le ha riportate. Perché questo sfogo? Secondo Reck la mamma, 57 anni e leader del gruppo Asonance, ha preso ilper non doversi vaccinare e ha anche suggerito ai fan di fare la stessa cosa. L’artista ceca è appasa soddisfatta della sua scelta negli ultimi post su Facebook: “La vita è qui per me e anche per te”.aveva raccontatodi essere rimasta a contatto con due parenti positivi, di aver preso la variante Delta ...

