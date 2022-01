Giacomo Urtis: il suo ex famoso non è Corona, ma un tronista di Uomini e Donne (Di martedì 18 gennaio 2022) Giacomo Urtis la scorsa settimana ha sganciato una bomba di gossip nella casa del GF Vip. Il famoso chirurgo estetico mentre parlava con Barù ha rivelato di essere stato insieme ad un uomo famoso che poi è finito in carcere. Tutti hanno pensato a Fabrizio Corona, che il giorno dopo su Instagram ha pubblicato una storia che sembrava una conferma: “Grande, unico e solo amore mio. Però questo era il nostro segreto“. Che però il post di Corona potesse essere ironico ve l’ho svelato stamani, visto che in questi giorni Fabrizio si è dimostrato scocciato da questo gossip che continua a circolare sul suo presunto passato segreto con Urtis. E infatti sembra che l’ex re dei paparazzi con la storia Instagram dedicata al gieffino stesse soltanto scherzando. Ora però arrivano nuovi ... Leggi su biccy (Di martedì 18 gennaio 2022)la scorsa settimana ha sganciato una bomba di gossip nella casa del GF Vip. Ilchirurgo estetico mentre parlava con Barù ha rivelato di essere stato insieme ad un uomoche poi è finito in carcere. Tutti hanno pensato a Fabrizio, che il giorno dopo su Instagram ha pubblicato una storia che sembrava una conferma: “Grande, unico e solo amore mio. Però questo era il nostro segreto“. Che però il post dipotesse essere ironico ve l’ho svelato stamani, visto che in questi giorni Fabrizio si è dimostrato scocciato da questo gossip che continua a circolare sul suo presunto passato segreto con. E infatti sembra che l’ex re dei paparazzi con la storia Instagram dedicata al gieffino stesse soltanto scherzando. Ora però arrivano nuovi ...

