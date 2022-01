Fdi, Colosimo: nel Lazio chi è malato rischia di perdere terapie, assurdo (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – “Anno domini 2022, mentre alcuni teorizzano le classi apartheid oltr’Alpe, gettando nel cestino anni di lotte sui diritti e sulla dignità, altri si stracciano le vesti per la chiusura della Locanda dei Girasoli, straordinaria avventura diventata simbolo di inclusione lavorativa, ma mai veramente sostenuta ed eretta a modello.” “Tra questi due ‘casi’ c’è il silenzioso ma numeroso mondo delle famiglie e delle persone con disabilità, un mondo che scandalizza quando una mamma in preda alla disperazione affoga suo figlio per un presunto autismo, ma che poi nessuno e sottolineo NESSUNO conosce e sostiene”. Inizia così la lettera aperta della consigliera di FdI alla Regione Lazio, Chiara Colosimo, vicepresidente della commissione Covid e membro della commissione Salute della Pisana. “Ora però il silenzioso e numeroso mondo deve alzare la voce- prosegue ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – “Anno domini 2022, mentre alcuni teorizzano le classi apartheid oltr’Alpe, gettando nel cestino anni di lotte sui diritti e sulla dignità, altri si stracciano le vesti per la chiusura della Locanda dei Girasoli, straordinaria avventura diventata simbolo di inclusione lavorativa, ma mai veramente sostenuta ed eretta a modello.” “Tra questi due ‘casi’ c’è il silenzioso ma numeroso mondo delle famiglie e delle persone con disabilità, un mondo che scandalizza quando una mamma in preda alla disperazione affoga suo figlio per un presunto autismo, ma che poi nessuno e sottolineo NESSUNO conosce e sostiene”. Inizia così la lettera aperta della consigliera di FdI alla Regione, Chiara, vicepresidente della commissione Covid e membro della commissione Salute della Pisana. “Ora però il silenzioso e numeroso mondo deve alzare la voce- prosegue ...

Advertising

SoniaLaVera : RT @ChiaraColosimo: Covid, Colosimo (FdI): nel Lazio valorizzare la guardia medica, soprattutto in questo periodo di emergenza con i medici… - FratellidItalia : RT @ChiaraColosimo: Covid, Colosimo (FdI): nel Lazio valorizzare la guardia medica, soprattutto in questo periodo di emergenza con i medici… - ChiaraColosimo : Covid, Colosimo (FdI): nel Lazio valorizzare la guardia medica, soprattutto in questo periodo di emergenza con i me… - News_24it : ROMA - Come scrive il sito - marcoranieri72 : RT @ChiaraColosimo: Fdi, Colosimo: “ho intenzione di convocare, per venerdì prossimo 21 gennaio, una seduta della commissione trasparenza p… -