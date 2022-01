Fabio Rovazzi dice addio all'amata nonna con una dedica struggente: "Un cuore grande come un palazzo" (Di martedì 18 gennaio 2022) 'Incredibile come a Natale eri con noi e nel giro di pochi giorni ci hai lasciato... certo scegliere proprio il giorno prima del mio compleanno... vabbè un giorno ne discuteremo...'. Fabio Rovazzi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 18 gennaio 2022) 'Incredibilea Natale eri con noi e nel giro di pochi giorni ci hai lasciato... certo scegliere proprio il giorno prima del mio compleanno... vabbè un giorno ne discuteremo...'....

Advertising

FQMagazineit : Lutto per Fabio Rovazzi: “A Natale eri con noi e nel giro di pochi giorni ci hai lasciato. Ti voglio immensamente b… - infoitcultura : Lutto per Fabio Rovazzi, morta la nonna: ecco il messaggio struggente (VIDEO) - Italia_Notizie : Fabio Rovazzi, morta la nonna: «Aveva un cuore grande come un palazzo» - Corriere : Lutto per Fabio Rovazzi, è morta la nonna: «Aveva un cuore grande come un palazzo» - tuttopuntotv : Lutto per Fabio Rovazzi, morta la nonna: ecco il messaggio struggente (VIDEO) #fabiorovazzi -