Elena Santarelli incanta con una borsa Chanel color borgogna (Di martedì 18 gennaio 2022) Se è vero che un diamante è per sempre anche una borsa Chanel non scherza per niente. Iconici e senza tempo, i modelli proposti dal marchio francese restano ancora oggi il sogno proibito di tanti. Non per Elena Santarelli, comunque, che ha sfoggiato su Instagram una borsa Chanel color borgogna semplicemente unica. Un modello senza tempo e sinonimo di eleganza, che ha fatto decisamente impazzire i suoi follower. Vi raccomandiamo... Elena Santarelli insegna che i jeans skinny non sono mai davvero passati di moda A spasso per la Capitale insieme al marito, Bernardo Corradi, la conduttrice televisiva e trendsetter italiana, ha sfoggiato un outfit super chic ... Leggi su diredonna (Di martedì 18 gennaio 2022) Se è vero che un diamante è per sempre anche unanon scherza per niente. Iconici e senza tempo, i modelli proposti dal marchio francese restano ancora oggi il sogno proibito di tanti. Non per, comunque, che ha sfoggiato su Instagram unasemplicemente unica. Un modello senza tempo e sinonimo di eleganza, che ha fatto decisamente impazzire i suoi follower. Vi raccomandiamo...insegna che i jeans skinny non sono mai davvero passati di moda A spasso per la Capitale insieme al marito, Bernardo Corradi, la conduttrice televisiva e trendsetter italiana, ha sfoggiato un outfit super chic ...

Advertising

Cosmopolitan_IT : L'eleganza senza tempo racchiusa nella borsa Chanel di Elena Santarelli - infoitcultura : Elena Santarelli incanta con una borsa Chanel color borgogna - zazoomblog : Elena Santarelli incanta con una borsa Chanel color borgogna - #Elena #Santarelli #incanta #borsa - peppe_p_94 : Denise Tantucci, con Elena Santarelli, nuova testimonial di Acqua Rocchetta - lachecchi : 5 of 5 stars to Una mamma lo sa by Elena Santarelli -