Coppa Italia: Lazio-Udinese, le formazioni ufficiali (Di martedì 18 gennaio 2022) Reduce dal successo in campionato contro la Salernitana, subito ritorno in campo per la Lazio che questa sera affronta l’Udinese per gli ottavi di Coppa Italia (di seguito le formazioni ufficiali). I biancocelesti cercheranno di arrivare fino in fondo: l’ultima finale raggiunta risale alla stagione 2018/19, vittoria per 2-0 sull’Atalanta e trofeo in bacheca per la settima volta. Altrettante volte la Coppa è stata sollevata dall’Inter, soltanto Roma (9) e Juventus (14) l’hanno vinta di più. In caso di passaggio del turno, ai quarti la Lazio affronterebbe il Milan che ha eliminato il Genoa nei tempi supplementari (3-1). In questa Serie A, la Lazio è ottava in classifica con gli stessi punti di Roma e Fiorentina (35). I Viola, però, ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 18 gennaio 2022) Reduce dal successo in campionato contro la Salernitana, subito ritorno in campo per lache questa sera affronta l’per gli ottavi di(di seguito le). I biancocelesti cercheranno di arrivare fino in fondo: l’ultima finale raggiunta risale alla stagione 2018/19, vittoria per 2-0 sull’Atalanta e trofeo in bacheca per la settima volta. Altrettante volte laè stata sollevata dall’Inter, soltanto Roma (9) e Juventus (14) l’hanno vinta di più. In caso di passaggio del turno, ai quarti laaffronterebbe il Milan che ha eliminato il Genoa nei tempi supplementari (3-1). In questa Serie A, laè ottava in classifica con gli stessi punti di Roma e Fiorentina (35). I Viola, però, ...

