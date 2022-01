Cina: imprese tedesche pessimiste, sempre più difficile fare affari a Pechino (Di martedì 18 gennaio 2022) Pechino, 18 gen. - (Adnkronos/Dpa) - E' sempre più basso il livello di ottimismo per il 2022 delle aziende tedesche che operano in Cina circa le loro prospettive di business. Lo rivela un sondaggio della Camera di commercio tedesca a Pechino che vede scendere nettamente - dal 66% del 2021 al 51% di quest'anno - la quota di aziende che si attendono progressi nella loro attività nella seconda economia mondiale. Parallelamente cresce in modo evidente la quota di imprese che prevedono un peggioramento delle prospettive nel 2022: sono il 18%, erano la metà nella precedente rilevazione. Il sondaggio evidenzia poi come il trattamento 'preferenziale' delle aziende locali sia "diventata la sfida normativa più significativa per le imprese tedesche in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022), 18 gen. - (Adnkronos/Dpa) - E'più basso il livello di ottimismo per il 2022 delle aziendeche operano incirca le loro prospettive di business. Lo rivela un sondaggio della Camera di commercio tedesca ache vede scendere nettamente - dal 66% del 2021 al 51% di quest'anno - la quota di aziende che si attendono progressi nella loro attività nella seconda economia mondiale. Parallelamente cresce in modo evidente la quota diche prevedono un peggioramento delle prospettive nel 2022: sono il 18%, erano la metà nella precedente rilevazione. Il sondaggio evidenzia poi come il trattamento 'preferenziale' delle aziende locali sia "diventata la sfida normativa più significativa per lein ...

