“Ci separiamo” | finisce la favola di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 18 gennaio 2022) E’ finita lad’amore di, con una nota affidata all’agenzia di stampa Ansa e che annuncia, dopo 10 anni, la separazione. Così l’ormai ex coppia ha ufficializzato la fine della loro relazione, dopo le numerose ed insistenti voci di una crisi in corso da qualche tempo. Adesso però arriva... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.