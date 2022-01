Australian Open 2022: Rublev troppo forte per Mager, l’azzurro cede in tre set (Di martedì 18 gennaio 2022) L’Australian Open 2022 di Gianluca Mager si è già concluso. Il sorteggio non aveva certamente sorriso al ligure ed il campo oggi lo ha dimostrato, con Andrey Rublev che si è imposto in maniera molto netta in tre set. Il russo ha chiuso in un’ora e mezza con il punteggio di 6-3 6-2 6-2, qualificandosi per il secondo turno dove affronterà il vincente del match tra lo spagnolo Carballes Baena ed il lituano Berankis. Anche i numeri sono ovviamente tutti dalla parte del numero cinque del mondo. Il russo ha ottenuto l’81% dei punti quando ha servito la prima, con anche 13 ace a referto. In totale ci sono 31 vincenti per Rublev a fronte di soli 13 errori non forzati, mentre dall’altra parte Mager ha commesso 37 errori non forzati (22 vincenti) e non sono bastati comunque i 10 ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) L’di Gianlucasi è già concluso. Il sorteggio non aveva certamente sorriso al ligure ed il campo oggi lo ha dimostrato, con Andreyche si è imposto in maniera molto netta in tre set. Il russo ha chiuso in un’ora e mezza con il punteggio di 6-3 6-2 6-2, qualificandosi per il secondo turno dove affronterà il vincente del match tra lo spagnolo Carballes Baena ed il lituano Berankis. Anche i numeri sono ovviamente tutti dalla parte del numero cinque del mondo. Il russo ha ottenuto l’81% dei punti quando ha servito la prima, con anche 13 ace a referto. In totale ci sono 31 vincenti pera fronte di soli 13 errori non forzati, mentre dall’altra parteha commesso 37 errori non forzati (22 vincenti) e non sono bastati comunque i 10 ...

Advertising

angelomangiante : +++ Il pass vaccinale, adottato nella notte in Francia, sarà applicabile a tutti gli sportivi professionisti (franc… - Agenzia_Ansa : Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola (Siracusa) a giocare al primo turno degli Australian Open al po… - Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - just_kampi : RT @L3onard___: L'ultimo che rimarrà in piedi vincerà l'Australian Open. Dovrebbe essere un torneo di tennis, ma sembra più uno 'Squid Gam… - Bino20081899 : RT @carmenvanetti1: Adesso collassano anche i raccattapalle. Pedro Martinez e Federico Delbonis si precipitano in aiuto di un raccattap… -