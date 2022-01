Australian Open 2022, quando gioca Camila Giorgi contro Martincova? Programma, orario, tv, streaming (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo la convincente vittoria all’esordio contro la russa Potapova, Camila Giorgi torna in campo per affrontare nel secondo turno degli Australian Open 2022 la ceca Tereza Martincova, numero 47 del mondo, che ha battuto l’americana Lauren Davis al primo turno. Una partita complicata e non facile per la marchigiana, che dovrà giocare al meglio per provare a vincere ancora e regalarsi con ogni probabilità una sfida davvero molto affascinante contro la numero uno del mondo Ashleigh Barty. Di seguito la data, il calendario completo, il Programma dettagliato e l’orario di Camila Giorgi-Tereza Martincova match valevole per il secondo turno degli ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo la convincente vittoria all’esordiola russa Potapova,torna in campo per affrontare nel secondo turno deglila ceca Tereza, numero 47 del mondo, che ha battuto l’americana Lauren Davis al primo turno. Una partita complicata e non facile per la marchigiana, che dovràre al meglio per provare a vincere ancora e regalarsi con ogni probabilità una sfida davvero molto affascinantela numero uno del mondo Ashleigh Barty. Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato e l’di-Terezamatch valevole per il secondo turno degli ...

