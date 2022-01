Alba dorata, la società di stregoni che voleva regnare sull’Europa (Di martedì 18 gennaio 2022) La politica è religione. E come ogni religione abbisogna di chierici, dottrine, dogmi e fedeli. Quella del 21esimo secolo è una politica laica, secolarizzata, che cerca voti più nelle piazze che nelle chiese e che, almeno in Occidente, ha espulso il sacro dalla propria piattaforma programmatica. Ma non è sempre stato così. Anzi. L’Europa primonovecentesca InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 18 gennaio 2022) La politica è religione. E come ogni religione abbisogna di chierici, dottrine, dogmi e fedeli. Quella del 21esimo secolo è una politica laica, secolarizzata, che cerca voti più nelle piazze che nelle chiese e che, almeno in Occidente, ha espulso il sacro dalla propria piattaforma programmatica. Ma non è sempre stato così. Anzi. L’Europa primonovecentesca InsideOver.

Advertising

CCKKI : RT @caputmundiHeidi: Alba dorata e ombre di un primo mattino! Sant'Agnese in Agone e Fontana dei Quattro Fiumi… #Roma ?? #Rome https://t.c… - AlessandraCicc6 : RT @caputmundiHeidi: Alba dorata e ombre di un primo mattino! Sant'Agnese in Agone e Fontana dei Quattro Fiumi… #Roma ?? #Rome https://t.c… - Elisa27071981 : RT @caputmundiHeidi: Alba dorata e ombre di un primo mattino! Sant'Agnese in Agone e Fontana dei Quattro Fiumi… #Roma ?? #Rome https://t.c… - caputmundiHeidi : RT @caputmundiHeidi: Alba dorata e ombre di un primo mattino! Sant'Agnese in Agone e Fontana dei Quattro Fiumi… #Roma ?? #Rome https://t.c… - ElodioZorzetto : RT @caputmundiHeidi: Alba dorata e ombre di un primo mattino! Sant'Agnese in Agone e Fontana dei Quattro Fiumi… #Roma ?? #Rome https://t.c… -