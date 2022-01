Variante Omicron, nuovi sintomi rispetto alla Delta: febbre, mal di gola e tosse i più comuni (Di lunedì 17 gennaio 2022) Variante Omicron. E’ stato chiesto a due gruppi distinti di contagiati sintomatici, rispettivamente da Omicron e Delta, di descrivere nel modo più preciso possibile il ventaglio di sintomi avuti. L’obiettivo era tentare di capire quali fossero le differenze sintomatiche tra le due varianti durante la fase acuta. Ebbene, naso che cola, stanchezza, febbre e mal di testa: sono questi al meno i sintomi che vengono più frequente associati alla Variante Omicron. Tuttavia, i dati in proposito sono ancora preliminari e molto pochi. I primi arrivano dalla ricerca britannica pubblicata sul British Medical Journal e condotta dal King’s College di Londra in collaborazione con l’azienda Zoe, impegnata in studi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 gennaio 2022). E’ stato chiesto a due gruppi distinti di contagiati sintomatici, rispettivamente da, di descrivere nel modo più preciso possibile il ventaglio diavuti. L’obiettivo era tentare di capire quali fossero le differenze sintomatiche tra le due varianti durante la fase acuta. Ebbene, naso che cola, stanchezza,e mal di testa: sono questi al meno iche vengono più frequente associati. Tuttavia, i dati in proposito sono ancora preliminari e molto pochi. I primi arrivano dricerca britannica pubblicata sul British Medical Journal e condotta dal King’s College di Londra in collaborazione con l’azienda Zoe, impegnata in studi ...

