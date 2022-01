Un'intera famiglia sterminata dal Covid: morti nonni, padre e figlio. Erano tutti no - vax (Di lunedì 17 gennaio 2022) sterminata dal Covid una famiglia piemontese: Erano tutti no vax. E' quanto successo a San Francesco al Campo, in provincia di Torino, dove, dopo la morte degli anziani nonni colpiti dal virus nel ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 gennaio 2022)dalunapiemontese:no vax. E' quanto successo a San Francesco al Campo, in provincia di Torino, dove, dopo la morte degli anzianicolpiti dal virus nel ...

