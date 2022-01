Tweet Napoli, i complimenti di Parolo: “Finalmente siamo più liberi” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Napoli si è complimentato con Atalanta ed Inter con un Tweet, il club azzurro ha voluto fare i complimenti alle due squadre. La partita è finita in parità, ma oltre al bel gioco il Napoli con un messaggio sui social, ha voluto mettere in evidenza anche l’aspetto dell’onestà. Proprio questa parola ha fatto sorgere tanti dubbi sul perché sia stata usata. Ecco il Tweet del Napoli: “Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare”.Su queste parole c’è stato anche l’intervento di Parolo a Dazn che si è complimentato col Napoli: “Finalmente siamo un po’ più libera in Italia di esprimerci, dire quello che a volte pensi. È ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ilsi è complimentato con Atalanta ed Inter con un, il club azzurro ha voluto fare ialle due squadre. La partita è finita in parità, ma oltre al bel gioco ilcon un messaggio sui social, ha voluto mettere in evidenza anche l’aspetto dell’onestà. Proprio questa parola ha fatto sorgere tanti dubbi sul perché sia stata usata. Ecco ildel: “Il Calciosi complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare”.Su queste parole c’è stato anche l’intervento dia Dazn che si è complimentato col: “un po’ più libera in Italia di esprimerci, dire quello che a volte pensi. È ...

Advertising

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Atalanta-Inter e il mistero del tweet del Napoli - Termy73 : @Annamaria1897 Quando ieri mi è capitato di leggere questo tweet in TL ho pensato fosse lercio, invece no, account… - Genny72975357 : @RobertoRenga Perché lei ha mai visto un tweet logico del Napoli? - SilviaPrato1 : RT @Annamaria1897: Ringrazio ogni giorno il mio babbo che mi raccontava di calcio. Lui, esteta ed amante del bello non mi parlava mai del s… - FiliFuli : RT @RobertoRenga: Non ci vuole un genio per capire che il tweet di congratulazioni del Napoli ad Atalanta e Inter sottintende tutt'altro. N… -