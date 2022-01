Sofia di Svezia ci dà un taglio: la sua frangia (drittissima) fa già tendenza (Di lunedì 17 gennaio 2022) La principessa, moglie del principe Carlo Filippo, ha lasciato tutti a bocca aperta con il nuovo look sfoggiato in occasione della prima uscita pubblica del 2022. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 17 gennaio 2022) La principessa, moglie del principe Carlo Filippo, ha lasciato tutti a bocca aperta con il nuovo look sfoggiato in occasione della prima uscita pubblica del 2022. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

VanityFairIt : Dalla Principessa Sofia di Svezia a Lily Collins, la frangia si riconferma accessorio must have. Dall'intramontabil… - IOdonna : Lei e il marito Carlo Filippo formano la coppia più bella delle corti europee. - infoitcultura : La nuova frangia della principessa Sofia di Svezia - infoitcultura : Sofia di Svezia cambia look: ora la principessa ha la frangia dritta e folta - infoitcultura : Sofia di Svezia, il nuovo taglio di capelli con frangia fa invidia a Kate Middleton -