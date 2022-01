Seul firma accordo per vendita missili terra - aria a EAU

(Di lunedì 17 gennaio 2022) A margine della giornata nazionale della Corea del Sud ad Expo sono statiti accordi preliminari con gli Emirati Arabi Uniti per ladia medio raggio dialla ...

ANSA Nuova Europa

A margine della giornata nazionale della Corea del Sud ad Expo sono stati firmati accordi preliminari con gli Emirati Arabi Uniti per la vendita di missili terra - aria a medio raggio dialla nazione del Golfo. Lo riporta l'agenzia sudcoreana Yonhap. Domenica all'Expo il presidente sudcoreano Moon aveva sottolineato l'importanza strategica della cooperazione in materia di difesa ...Kospi di+1,5%, mentre, a sorpresa, sale la disoccupazione. Il CSI 300 dei listini di Shanghai ... E Anatole Kaletsky, storicadel giornalismo economico, suggerisce di approfittare dei cali ...A margine della giornata nazionale della Corea del Sud ad Expo sono stati firmati accordi preliminari con gli Emirati Arabi Uniti per la vendita di missili terra-aria a medio raggio di Seul alla nazio ...