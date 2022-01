Rifiuti, all'ombra del Vesuvio la situazione è grave (Di lunedì 17 gennaio 2022) La denuncia del consigliere regionale: "L'Asia (azienda che gestisce l'igiene urbana, ndr) non svuota i bidoni della spazzatura per giorni" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 gennaio 2022) La denuncia del consigliere regionale: "L'Asia (azienda che gestisce l'igiene urbana, ndr) non svuota i bidoni della spazzatura per giorni"

Advertising

tripposauro : @ilmassa80 @lustefunu @teoxandra @GrandePinguino @radiosilvana Beh, in fatto di trita-rifiuti potrei quasi competer… - riberalive : Montallegro: L’amministratore di Catanzaro Costruzioni chiede di essere ricevuto in audizione all’Ars per l’impiant… - sudreporter : #Napoli est, il fronte del No all'impianto #rifiuti: 'pronti alla piazza' - aiutoindonesia : Manado è una meta turistica e quindi la pulizia e la bellezza devono essere curate ancora di piú. L'educazione all… - TirrenoLivorno : I rifiuti diventano arte nei capannoni Atl. Quei metri quadri riprenderanno vita, forse a settembre, all’insegna de… -