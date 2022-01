Pasta, Ferro (La Molisana): “Non c’è alternativa ad aumento prezzo, sarà di 40 centesimi al chilo” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “E’ da settembre che si parla ricorrentemente di grandi rialzi del prezzo della Pasta. Io dico che la materia prima, il grano, ha fatto segnare in questi mesi un aumento del 100% del costo, quasi raddoppiato. I mulini utilizzano l’acqua per l’impasto con grano o semola e quindi quando la materia prima raddoppia non ci sono alternative: bisogna aumentare il prezzo di vendita”. Così, in un’intervista con Adnkronos/Labitalia, Giuseppe Ferro, amministratore delegato di ‘La Molisana’, storico marchio attivo dal 1912 e oggi uno dei più grandi player della Pasta made in Italy, interviene nel dibattito di questi giorni sul possibile rialzo del prezzo della Pasta, spinto dall’aumento dei costi di produzione. E per ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) “E’ da settembre che si parla ricorrentemente di grandi rialzi deldella. Io dico che la materia prima, il grano, ha fatto segnare in questi mesi undel 100% del costo, quasi raddoppiato. I mulini utilizzano l’acqua per l’impasto con grano o semola e quindi quando la materia prima raddoppia non ci sono alternative: bisogna aumentare ildi vendita”. Così, in un’intervista con Adnkronos/Labitalia, Giuseppe, amministratore delegato di ‘La’, storico marchio attivo dal 1912 e oggi uno dei più grandi player dellamade in Italy, interviene nel dibattito di questi giorni sul possibile rialzo deldella, spinto dall’dei costi di produzione. E per ...

