I team gommati Goodyear dominano la Dakar Tutti i team equipaggiati con Goodyear si sono classificati nei primi 10 posti

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo due settimane di gara e circa 8.000 km di battaglie sulle strade impervie del deserto, lasi è conclusa con un podio conquistato interamente dalKamaz-master. IlKamaz-master ha conquistato le prime tre posizioni con un’intensa battaglia tra il cinque volte campione Eduard Nikolaev e il vincitore dell’ultima edizione, Dmitry Sotnikov. Al termine di una battaglia emozionante, a trionfare è stato ilcomposto da Sotnikov, il co-pilota Ruslan Akhamadeev e il meccanico Ilgiz Akhmetzianov. Nikolaev – insieme a Evegenii Iakovlev e Vladimir Rybakov – hanno terminato al secondo posto, a poco più di 9 minuti dai vincitori. I duehanno guidato i nuovi camion Kamaz-master K5 435091s, mentre il terzo equipaggio in ...

La realizzò Jarno Trulli nel 2005, quando poi l'abruzzese non prese parte alla gara poiché tutti iMichelin vi rinunciarono. Val la pena di ricordare che Bruno Giacomelli fu il migliore ...La realizzò Jarno Trulli nel 2005, quando poi l'abruzzese non prese parte alla gara poiché tutti iMichelin vi rinunciarono. Val la pena di ricordare che Bruno Giacomelli fu il migliore ...Dopo due settimane di gara e circa 8.000 km di battaglie sulle strade impervie del deserto, la Dakar si è conclusa con un podio conquistato interamente dal team Kamaz-master. Il team Kamaz-master ha c ...