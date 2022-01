Evviva quest’arte messa all’indice!

Leggi su panorama

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La classifica di un giornale di settore sul meglio e il peggio del 2021 solleva perplessità sui criteri che l’hanno ispirata. E il critico di Panorama, primo fra i peggiori, risponde per le rime. In un orto di galline malate, tra complessi, fallimenti, presunzioni, frustrazioni, si mostra tutto il disprezzo per chiunque abbia fatto qualcosa piuttosto che stare alla finestra, pretendendosi incontaminati. Da 38 anni, cioè da quando io ne avevo 31, II Giornale dell’Arte, mensile di informazione e pettegolezzi, fondato da Umberto Allemandi dopo l’eutanasia della casa editrice Bolaffi, interroga inermi e inerti osservatori sul meglio e sul peggio dell’anno. Non manco io, tra i pochi, nella lunga maratona, a essere giudice e giudicato. E mentre le virtù e i meriti dei giudici sono discontinui, costante è il giudizio negativo su di me, sulle mie attività e sugli istituti che presiedo. E, ...