Emirati Arabi, attacco con drone fa esplodere tre cisterne di petrolio ad Abu Dhabi: i ribelli sciiti Houthi rivendicano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alla fine del 2021 erano stati gli Stati Uniti, a supporto della coalizione guidata dall'Arabia Saudita, a sostenere che il primo obiettivo di Riyad e dei suoi alleati doveva essere quello di fermare gli attacchi aerei delle milizie filo-iraniane degli Houthi. Negli ultimi giorni si è assistito a un avanzamento dell'esercito di Sana'a, sostenuto proprio dalla coalizione delle potenze del Golfo, in diverse aree, compresa Marib, mentre a Shabwa un attacco dei ribelli ha ucciso diversi soldati. Oggi, l'offensiva dei miliziani sciiti legati a Teheran ha varcato i confini del Paese ed ha colpito, con quello che si presume sia stato un attacco con droni, tre cisterne che trasportavano petrolio nella zona industriale di Mussafah, ad Abu Dhabi.

Ultime Notizie dalla rete : Emirati Arabi Emirati, attacco con droni incendia tre petroliere. Gli Houthi yemeniti rivendicano I miliziani sciiti Houthi hanno rivendicato un attacco condotto con droni questa mattina contro gli Emirati Arabi Uniti. Colpite tre cisterne che trasportavano petrolio nella zona industriale di Mussafah, ad Abu Dhabi. L'attacco ha anche provocato un lieve incendio in un cantiere nell'aeroporto ...

La Cina ha messo gli occhi sulla Libia: per l'Italia un partner ingombrante Il consolidamento dei rapporti economici con gli Emirati Arabi Uniti, dove risultano attive circa 4mila aziende cinesi, operative nel mondo arabo e in Africa. I ripetuti flirt con Israele per la ...

