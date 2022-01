Covid, calano le terapie intensive: in Lombardia 81 decessi e 9.883 contagi, 871 a Bergamo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-1). A fronte di 68.733 tamponi effettuati, sono 9.883 i nuovi positivi (14,3%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 68.733, totale complessivo: 27.948.303 – i nuovi casi positivi: 9.883 – in terapia intensiva: 267 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.649 (+83) – i decessi, totale complessivo: 35.992 (+81) I nuovi casi per provincia: Milano: 3.350 di cui 1.420 a Milano città; Bergamo: 871; Brescia: 1.577; Como: 516; Cremona: 253; Lecco: 165; Lodi: 206; Mantova: 368; Monza e Brianza: 764; Pavia: 555; Sondrio: 161; Varese: 756. Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-1). A fronte di 68.733 tamponi effettuati, sono 9.883 i nuovi positivi (14,3%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 68.733, totale complessivo: 27.948.303 – i nuovi casi positivi: 9.883 – in terapia intensiva: 267 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.649 (+83) – i, totale complessivo: 35.992 (+81) I nuovi casi per provincia: Milano: 3.350 di cui 1.420 a Milano città;: 871; Brescia: 1.577; Como: 516; Cremona: 253; Lecco: 165; Lodi: 206; Mantova: 368; Monza e Brianza: 764; Pavia: 555; Sondrio: 161; Varese: 756.

Advertising

AnsaCalabria : COVID: il punto in Calabria. Calano contagi (1.693), 8 decessi. Crescono ricoveri in reparti |#ANSA - Affaritaliani : Covid Lazio: calano i contagi in una settimana, tasso di positività al 12,2% - FirenzePost : Covid Italia, 17 gennaio: crescono i morti (287), calano contagi (83.403), tasso al 15,4%, crescono ricoveri e tera… - zazoomblog : Covid: calano i contagi il tasso positività al 154% - #Covid: #calano #contagi #tasso - HuffPostItalia : Covid: 287 morti, tasso positività al 15,4%, salgono ricoveri e intensive -