Covid | 83 403 positivi e 287 vittime nelle ultime 24 ore

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 83.403 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri e… - eziomauro : Covid Italia, il bollettino del 17 gennaio: 83.403 nuovi casi e 287 morti - AlienoGrigio17 : Raffronto dei dati #Covid, periodo 2021/2022: . alla data del 17/1/2021: - i positivi erano 12.545; - le vittime… - webecodibergamo : Covid, in Italia 83.403 nuovi casi e 287 decessi in 24 ore - GiaPettinelli : Covid: Sono 83.403 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 149.512. Le vittime sono 287 mentre ieri e… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 403

Sky Tg24

Sono 83.i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 149.512. Le vittime sono invece 287 mentre ieri erano state 248. Sono 541.298 i tamponi ...I docenti sospesi sonoovvero il 37,10% dei non vaccinati che rispetto all'intero corpo docente ... Infine, oggi in Fvg su 12.831 test e tamponi sono state riscontrate 1.757 positività al19, ...La curva dei contagi inizia a piegarsi ma altre Regioni viaggiano verso la zona arancione. Mentre si registra il record di somministrazioni ...Sono 83.403 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, lunedì 17 gennaio, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salut ...