Controlli dei carabinieri al Vomero, identificate 205 persone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Controlli nel weekend dei carabinieri della Compagnia Vomero, a Napoli. Verifiche sul rispetto della normativa anti-contagio, contrasto al traffico e all'uso di droga e armi, specie tra i più giovani: è questa l'attività condotta dai militari che hanno identificato 205 le persone, 78 i veicoli. Otto le persone multate perché senza greenpass nei luoghi dove è obbligatorio. 4 di queste sono state controllate nella stazione di Chiaiano della metro Linea 1, altrettante per aver consumato pasti all'interno di attività commerciali senza la certificazione. Numerose le denunce. Un 17enne nascondeva in tasca un coltello e un tirapugni mentre un 22enne è stato trovato in Via Scarlatti con uno sfollagente telescopico. Ancora un coltello in un fodero agganciato alla cintura di ...

