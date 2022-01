Calciomercato Napoli, incontro per Tagliafico: i dettagli (Di martedì 18 gennaio 2022) Calciomercato Napoli, il club azzurro programma un incontro con l’Ajax per Tagliafico. I dettagli della trattativa Come riferito da Sky Sport, il Napoli continua il pressing per Nicolas Tagliafico, terzino sinistro in forza all’Ajax. In programma un incontro con il club olandese per discutere della trattativa, che potrebbe concludersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Da capire se gli olandesi accetteranno la proposta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022), il club azzurro programma uncon l’Ajax per. Idella trattativa Come riferito da Sky Sport, ilcontinua il pressing per Nicolas, terzino sinistro in forza all’Ajax. In programma uncon il club olandese per discutere della trattativa, che potrebbe concludersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Da capire se gli olandesi accetteranno la proposta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

