Calciomercato Atalanta | Lazzari è più di un’idea | muro per Gosens

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Giornate calde per l’che è tra le più attive sul mercato. L’arrivo di Boga è stato il colpo grosso, ma potrebbe non essere l’unico di questa sessione. Piace e non poco Manuel, esterno destro...

Advertising

SkySport : Calciomercato Atalanta, Newcastle forte su Gosens: c'è il sì del giocatore. Le news #SkyCalciomercato… - DiMarzio : Il @GenoaCFC ha chiuso con l'@Atalanta_BC per #Miranchuk: ora aspetta il via libera della Dea - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio, Pedullà: “Lazzari-Atalanta, pista che può riscaldarsi. C’è il gradimento dell’esterno”… - pasqualinipatri : Calciomercato Lazio, Pedullà: “Lazzari-Atalanta, pista che può riscaldarsi. C’è il gradimento dell’esterno”… - calciomercatogp : Manuel Lazzari può lasciare la Lazio! L’Atalanta è interessata. #lazzari #lazio #atalanta #calciomercatogp… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta

Calciomercato.com

/ Duello con l'Inter per Davide Frattesi Il ventisettenne kosovaro piace molto ai rossoblu ma tuttavia non sarebbe molto convinto della destinazione, preferendo vivere un'.../ Non solo Gosens, il Newcastle ci prova anche per Hateboer: LE MANOVRE DEI BERGAMASCHI In estate ilpotrebbe però portare Frattesi all' ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI La finestra di calciomercato invernale è nel vivo, la Lazio continua a lavorare sulle uscite, per poi dedicarsi alle entrate ...Paolo Bargiggia commenta il tweet del Napoli dopo Atalanta-Inter: "È stata una frecciata di De Laurentiis alla Juventus".