Borsa | Milano tiene dopo taglio tassi in Cina | cede Tim

Prima seduta di settimana solida per Piazza Affari, in linea con le altre Borse europee: l'indice Ftse Mib ha concluso in crescita dello 0,53% a 27.688 punti, l'Ftse All share in rialzo dello 0,57% a ...

