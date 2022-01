Bologna-Napoli, Spalletti: “Le altre corrono, tanti punti persi. Assenze un problema” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le parole del tecnico della formazione partenopea al termine della sfida esterna vinta per 2-0 contro il Bologna Leggi su mediagol (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le parole del tecnico della formazione partenopea al termine della sfida esterna vinta per 2-0 contro il

Advertising

CB_Ignoranza : Complimenti a Bologna e Napoli per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare.… - RepSscNapoli : In stazione c'è Zielinski, il polacco raggiunge da solo la squadra a Bologna - pisto_gol : Bol-Nap 0:2 Con una doppietta di Lozano e una ottima prestazione collettiva in un primo tempo perfetto il Napoli pa… - DanGambard : RT @Fc_lnter: L’FC Internazionale si complimenta con Bologna e Napoli per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spe… - gnavarino : RT @tvdellosport: Alle 23 a #sportitaliamercato ?? Milan-Spezia • Bologna-Napoli • Fiorentina-Genoa ??Inter, frenata a Bergamo e Marotta ac… -