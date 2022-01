Australian Open 2022 | Novak Djokovic è atterrato all’aeroporto di Belgrado

(Di lunedì 17 gennaio 2022)didopo essersi visto respingere definitivamente il proprio visto dalle autoritàe nella giornata di ieri. Il numero uno del mondo è arrivato nella capitale serba alle ore 12:16 su un aereo proveniente da Dubai, dove ha fatto scalo da Melbourne. Il nove volte vincitore del primo Slam della stagione potrà guardare in azione i propri colleghi solamente dalla televisione dopo unidici giorni di enormi polemiche. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - Agenzia_Ansa : Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola (Siracusa) a giocare al primo turno degli Australian Open al po… - fanpage : Ultim'ora Novak #Djokovic non giocherà gli #AustralianOpen2022 - iosonoacqua : RT @itsmeback_: Un quarto giocatore abbandona gli Australian Open per dolori al petto e molti altri giocatori sono risultati positivi o han… - GlobalShowGSRa1 : #AustralianOpen: #Berrettini e #Sonego vincono al primo turno -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

L'affare 'NoVax DjoCovid' non è solo una questione tennistica e di salute pubblica, giacché l'espulsione del serbo dall'Australia ha anche ricadute economiche. Oltre a essere il numero uno del tennis ...Argomenti trattati Quali tornei salterà Djokovic Djokovic, quali tornei salterà? Djokovic potrebbe saltare altri tornei: ecco quali Novak Djokovic non giocherà glidopo che il governo ...La verucchiese Lucia Bronzetti (numero 142 al mondo), 23 anni, ha superato il primo turno degli Australian Open, il quarto torneo più importante al mondo. Forse la vittoria più importante della sua ...L’esordio è, almeno sulla carta, uno dei più morbidi per Jannik Sinner, che nel primo turno degli Australian Open affronta Joao Sousa con i favori del pronostico. L’altoatesino, scivolato appena fuori ...