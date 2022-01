2007 | Future shock L’altra faccia del digitale raccontata da Marco Franco

Leggi su formiche

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La serie Black Mirror mostra gli esiti distopici di un uso smodato della tecnologia. La morbosa connessione che instauriamo con la tecnologia non si limita soltanto a semplificare le comunicazioni ma influenza il nostro modo di pensare, scegliere e ricordare. Black Mirror e? lo specchio nel quale guardare l’immagine distorta di un domani ipnotizzato dalla tecnologia. Ma e? anche la quintessenza della società in cui viviamo, di un futuro già presente in noi. Nel 1970 Alvin Toffler inpreconizzava che per sopravvivere, per evitare ciò che abbiamo chiamatodel futuro, l’individuo deve diventare infinitamente più flessibile e capace che mai. Toffler intravedeva chiaramente lo tsunami che avrebbe investito la nostra società. Anticipa concetti e conia termini, come il termine prosumer, poi ripreso in The Third Wave, del ...