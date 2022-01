Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2022 ore 09:30 (Di domenica 16 gennaio 2022) Viabilità DEL 16 GENNAIO 2022 ORE 09:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE SEMPRE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA ALTEZZA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA Viabilità, PROSEGUONO FINO AL 31 GENNAIO I LAVORI DI MANUTENZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE PER LA BUFALOTTA E NOMENTANA. RESTA PERTANTO CHIUSA AL TRANSITO LA CORSIA DI MARCIA E ISTITUITO IL DIVIETO DI SORPASSO PER TUTTI GLI AUTOCARRI CON MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 T, IN FASCIA ORARIA 22:00-6:00 DEL MATTINO. INFINE, SEMPRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE, ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 gennaio 2022)DEL 16 GENNAIOORE 09:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; CIRCONE SEMPRE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA ALTEZZA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA, PROSEGUONO FINO AL 31 GENNAIO I LAVORI DI MANUTENZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE PER LA BUFALOTTA E NOMENTANA. RESTA PERTANTO CHIUSA AL TRANSITO LA CORSIA DI MARCIA E ISTITUITO IL DIVIETO DI SORPASSO PER TUTTI GLI AUTOCARRI CON MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 T, IN FASCIA ORARIA 22:00-6:00 DEL MATTINO. INFINE, SEMPRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE, ...

