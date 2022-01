Trump in Arizona attacca Biden e propaganda le frodi elettorali (Di domenica 16 gennaio 2022) L’ex presidente Donald Trump, nel suo primo comizio in Arizona, attacca il presidente Biden e democratici. Poi continua a propagandare le frodi elettorali e afferma che la vera insurrezione è stata il 3 novembre, il giorno dell’Election Day. Infine promette: “Sarà l’inizio di un’onda rossa. Ci riprenderemmo il Congresso. E nel 2024 ci riprenderemo la Leggi su periodicodaily (Di domenica 16 gennaio 2022) L’ex presidente Donald, nel suo primo comizio inil presidentee democratici. Poi continua are lee afferma che la vera insurrezione è stata il 3 novembre, il giorno dell’Election Day. Infine promette: “Sarà l’inizio di un’onda rossa. Ci riprenderemmo il Congresso. E nel 2024 ci riprenderemo la

Advertising

repubblica : Arizona, il ritorno di Trump: 'Biden disastroso. Ci riprenderemo l'America' - SkyTG24 : #Usa, #DonaldTrump: “Riprendiamoci l'America. #JoeBiden un disastro, ha umiliato il Paese” - transnazionale : Usa: Trump vola in Arizona, pronto l'attacco a Biden #spaziotransnazionale informa - Profilo3Marco : RT @repubblica: Arizona, il ritorno di Trump: 'Biden disastroso. Ci riprenderemo l'America' - Carmine13051963 : RT @GiancarloDeRisi: Trump non cede e attacca Biden nel primo comizio dell'anno in Arizona 'È un disastro, ha umiliato il Paese nel mondo.… -