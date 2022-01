Roma-Cagliari, Pavoletti e Carboni ammoniti: diffidati, saltano la Fiorentina (Di domenica 16 gennaio 2022) Due diffidati ammoniti in casa Cagliari nel primo tempo contro la Roma all’Olimpico. In due minuti Leonardo Pavoletti e Andrea Carboni sono stati ammoniti per dei falli rispettivamente su Marash Kumbulla e Nicolò Zaniolo. Due gialli pesanti, che obbligheranno i due giocatori a saltare la prossima sfida contro la Fiorentina. Continua l’emergenza per Mazzarri che deve già gestire uno dei focolai più importanti di questa Serie A. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Duein casanel primo tempo contro laall’Olimpico. In due minuti Leonardoe Andreasono statiper dei falli rispettivamente su Marash Kumbulla e Nicolò Zaniolo. Due gialli pesanti, che obbligheranno i due giocatori a saltare la prossima sfida contro la. Continua l’emergenza per Mazzarri che deve già gestire uno dei focolai più importanti di questa Serie A. SportFace.

