Presto la colazione al bar costerà di più, aumentano i prezzi per caffè e cornetto (Di domenica 16 gennaio 2022) Presto la colazione al bar costerà di più. Cattive notizie per gli italiani, anche le abitudini più “sacre” rischiano da oggi di pesare un po’ di più sulle nostre tasche. Il motivo? L’aumento delle materie prime. Un problema che negli ultimi mesi, a causa della pandemia, ha interessato trasversalmente molteplici settori, dall’edilizia, all’approvvigionamento della carta e ora anche a zucchero e caffè. E a rimetterci, a catena, è il consumatore finale. Presto la colazione al bar costerà di più, ecco perché Latte, zucchero, cacao, uova. Materie prime che hanno subito aumenti anche fino al 40%. Di conseguenza a risentirne sarà l’intera filiera. Compresi i bar che per tutti noi rappresentano un momento “irrinunciabile” della nostra routine quotidiana. Ma tirando le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 gennaio 2022)laal bardi più. Cattive notizie per gli italiani, anche le abitudini più “sacre” rischiano da oggi di pesare un po’ di più sulle nostre tasche. Il motivo? L’aumento delle materie prime. Un problema che negli ultimi mesi, a causa della pandemia, ha interessato trasversalmente molteplici settori, dall’edilizia, all’approvvigionamento della carta e ora anche a zucchero e. E a rimetterci, a catena, è il consumatore finale.laal bardi più, ecco perché Latte, zucchero, cacao, uova. Materie prime che hanno subito aumenti anche fino al 40%. Di conseguenza a risentirne sarà l’intera filiera. Compresi i bar che per tutti noi rappresentano un momento “irrinunciabile” della nostra routine quotidiana. Ma tirando le ...

