Napoli | report allenamento a Castel Volturno | differenziato per Insigne

ll Napoli si è allenato al Konami Center di Castel Volturno alla vigilia della sfida con il Bologna, differenziato per Insigne Ospina. I due giocatori non faranno parte della sfida tra Napoli e Bologna che si giocherà lunedì 17 gennaio allo stadio Dall'Ara di Bologna alle ore 18.30. Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti dovrà rinunciare anche a Kouliblay, Anguissa e Ounas, impegnati in Coppa d'Africa. L'allenatore in conferenza stampa ha dato anche qualche novità su Zielinski, che potrebbe giocare col Bologna. Napoli: allenamento al Konami Center "Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domani alle ore 18.30

