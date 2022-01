Mihajlovic: «Zero alibi. I positivi al covid sono tutti recuperati» (Di domenica 16 gennaio 2022) L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Napoli. Con gli ultimi recuperi, chi ha a disposizione? “Di quelli che hanno avuto il covid abbiamo recuperato tutti, ma oggi è il primo allenamento che possono fare. Ci sono diversi giocatori acciaccati dopo la partita contro il Cagliari. Alcuni hanno recuperato alcuni no. In undici comunque ci saremo”. Orsolini come lo vede? “Non ha recuperato”. Passata la rabbia di Cagliari? “Un mio amico allenatore anni fa diceva ‘Zero tituli’ io dico ‘Zero alibi’. Mazzarri diceva che io mi sono lamentato delle assenze, ma non è così. Io mi sono lamentato della partita che si è giocata così presto, sapendo cosa poteva ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 gennaio 2022) L’allenatore del Bologna, Sinisa, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Napoli. Con gli ultimi recuperi, chi ha a disposizione? “Di quelli che hanno avuto ilabbiamo recuperato, ma oggi è il primo allenamento che posfare. Cidiversi giocatori acciaccati dopo la partita contro il Cagliari. Alcuni hanno recuperato alcuni no. In undici comunque ci saremo”. Orsolini come lo vede? “Non ha recuperato”. Passata la rabbia di Cagliari? “Un mio amico allenatore anni fa diceva ‘tituli’ io dico ‘’. Mazzarri diceva che io milamentato delle assenze, ma non è così. Io milamentato della partita che si è giocata così presto, sapendo cosa poteva ...

Advertising

napolista : #Mihajlovic: «Zero alibi. I positivi al covid sono tutti recuperati» In conferenza: «lo sport insegna l’onestà e n… - sscalcionapoli1 : Bologna, Mihajlovic: “Zero alibi. Se noi siamo stanchi, il Napoli è stanchissimo. Su Orsolini…”… - SkySport : #BolognaNapoli, #Mihajlovic: 'Zero alibi, spero loro vincano tutte le altre. #Orsolini out' #SkySport #SkySerieA… - infoitsport : Bologna, Mihajlovic: “Zero alibi contro il Napoli. Out Orsolini, Medel in forse” - CalcioPillole : Le dichiarazioni del tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, alla vigilia del match contro il Napoli in programma l… -